رياضة | ليجيا وارسو يتوج بطلًا للدوري البولندي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليجيا وارسو يتوج بطلًا للدوري البولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج ليجيا وارسو، ببطولة الدوري البولندي لكرة القدم، بعد فوز المستحق على ضيفه كراكوفيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات البطولة البولندية.

ونال ليجيا وارسو اللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخه ليعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة والمسجل باسم رتش شوروزو وجورنيك زابجة.

وابتعد ليجيا وارسو بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بياست جيليفيسي وليخ بوزنان.

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وحقق ليجيا اللقب للمرة السادسة في أخر ثمانية أعوام .

وكان من المفترض أن يختتم موسم الدوري البولندي الممتاز في منتصف مايو الماضي لكن النهاية تأجلت بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت المسابقة في أوائل مارس لكنها عادت في الاسبوع الأخير من مايو بدون جمهور، قبل أن يتم السماح بحضور المشجعين بنسبة 25 بالمئة من سعة الاستاد في منتصف يونيو الماضي.