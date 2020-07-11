رياضة | رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فريق أتلانتا بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوفنتوس ارينا الدولي بمدينة تورينو.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو؛ دي ليخت، بونوتشي، دانيلو.

خط الوسط: رابيو، بينتانكور، ماتويدي، بيرنارديسكي.

خط الهجوم: ديبالا، كريستيانو رونالدو.