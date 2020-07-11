رياضة | اليوم... انطلاق الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص في الفروسية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم... انطلاق الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص في الفروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص المصري لإعداد المدربين في رياضة الفروسية والتي تقام بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر المنصة الالكترونية ZOOM.

صرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بأن تلك الدورة التدريبية في الفروسية تعتبر ضمن سلسلة الدورات التدريبية لإعداد المدربين والتي يقيمها البرنامج المصري خلال تلك الفترة لاعداد مدربين في تلك الرياضات استعدادا للعودة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري في أغسطس المقبل.

وآشار تهامي إلي الدورة بأنها تعتبر الدورة الثانية بعد اقامة اولي الدورات في رياضة الجمباز وستكون الثالثة في كرة القدم الشاطئية والرابعة في رياضة الشراع خلال الفترة القادمة.

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من جانبه أكد الدكتور أكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري علي أن لأول مرة البرنامج المصري يقيم هذه الدورات التدريبية في تلك الرياضات والتي من المقرر ادراجها بالبرنامج المصري خلال الفترة القادمة بخلاف رياضتي الفروسية والجمباز والتي شارك فيها الاولمبياد الخاص المصري خلال الالعاب العالمية الصيفية الاخيرة والتي أقيمت في إبوظبي ٢٠١٩ والالعاب الأقليمية التاسعة الاخيرة والتي أقيمت ايضا في أبوظبي ٢٠١٨ وحقق فيها اللاعبون نتائج طيبة.

وأضاف "الجمال" بانه من المقرر ان يحاضر في الدورة التدريبية للفروسية العميد أحمد مصطفي قنديل وهو يشغل حاليا منصب المدير الفني للفروسية بالاولمبياد الخاص المصري والمدير الفني بنادي فروسية القوات المسلحة ومدرب معتمد من الاولمبياد الخاص وبطل القفز والسدود والموانع لسنوات طويلة.

يذكر أن مجلس ادارة الأولمبياد الخاص المصري قرر عودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري بدءا من ١٥ من أغسطس المقبل وذلك خلال مؤتمر العودة الأمنة لأنشطة الاولمبياد الخاص المصري ٢٠٢٠ والذي أقيم عبر المنصة الالكترونية ZOOM وحضره وزيري الشباب والرياضه والتضامن الأجتماعي والرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص الدولي ورئيس الأولمبياد الخاص المصري وعدد كبير من المهتمين بهذا المجال.