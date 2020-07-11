رياضة | الأهلي يعلن خوض مباراة ودية مع سموحة 23 يوليو

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن خوض مباراة ودية مع سموحة 23 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإنه تحدد يوم ٢٣ يوليو الحالي موعدًا لخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أضاف عبد الحفيظ أنه تم الاتفاق على خوض مباراة سموحة الودية على ملعب التتش بالجزيرة.
يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.