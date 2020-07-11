رياضة | جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره برايتون بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادى مانسشتر سيتي ضد برايتون اليوم السبت فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب فالمر الدولي بمدينة برايتون.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية للمباراة كالتالي:

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حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: لابورت، جارسيا، والكر، ميندي.

خط الوسط: رودريجو، رياض محرز، دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، برناندو سيلفا، جيسوس.