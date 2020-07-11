رياضة | أوساسونا يعبر عقبة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أوساسونا يعبر عقبة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أوساسونا فوزًا صعبًا وغاليًا على حسب سلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1، حيث بادر سلتا فيغو بهز الشباك عن طريق سانتي مينا في الدقيقة العاشرة وتعادل إنريك جاييجو بهدف لأوساسونا في الدقيقة 23.

وظل التعادل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني، حتى شهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة هدف الفوز لأوساسونا بتوقيع خوسيه أرناييز.