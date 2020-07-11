رياضة | عاجل - الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ما تردد حول الدخول في مفاوضات مع نجم الفريق الأحمر من أجل إقناعه بعدم الرحيل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي"، أن مجلس الإدارة لم يتناقش مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، حول إمكانية بقائه داخل الفريق وعدم الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية في الأيام الماضية، حول تدخل عدد من نجوم الأهلي السابقين وكبار النادي، لمنع اللاعب من الرحيل والعودة في قراره السابق.

وكان أحمد فتحي، رفض تجديد عقده مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري مكتفيًا بالمدة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وأعلن بيراميدز سبورت، عن التعاقد مع فتحي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تبدأ بالموسم الجديد.