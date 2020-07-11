شكرا لقرائتكم خبر عن هولمان: الأهلي الأكثر إحترافية بين الأندية العربية.. و«التوأم» وشوبير وهادي افضل من دربتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

صرح الألماني راينر هولمان المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، بأن ادارة المارد الأحمر هي الأكثر إحترافية ومهنية بين ادارات كل الأندية العربية التي عملها معها.

وظهر هولمان لأول مرة مع الأندية العربية منذ بداية موسم 1995-1996 وانتقل بعدها إلى تجارب عربية اخرها كان أبرزها أندية السعودية الهلال والنصر والشباب، واختتمها مع نادي الزمالك في عام 2008.

وقال هولمان في تصريحاته لقناة «أون تايم سبورتس»: «إذا كنت سأقارن الأهلي مع الأندية العربية التي توليت تدريبها، فقد كان في غاية المهنية والهدوء وهناك أندية أخرى لم تتحلى بالصبر وهذه المشكلة لم تكن موجودة في الأهلي».

وتابع المدرب الألماني المخضرم، متحدثًا عن أبرز أسماء اللاعبين الذي يتذكرهم: «رحلت عن مصر منذ أكثر من 20 سنة لكني مازلت أتذكر العديد من اللاعبين مثل أحمد شوبير، هادي خشبة، والتوأم، وعدد من اللاعبين المميزين».

واختار أفضل اللاعبين اللذين عمل معهم قائلًا :«حسام وإبراهيم وأحمد شوبير وهادي خشبة بالنسبة لي أكثر من استمتعت بالعمل معهم، وكانوا يبذلون أقصى جهد داخل الملعب من أجل الفوز».

ونفى أن يكون هناك لاعب في الجيل الذي دربه في الأهلي كان مقصرًا في شيء، قائلًا: «لا يوجد أي لاعب من الفريق الذي توليت تدريبه في الأهلي استطيع أن أقول أن مقصر في حق نفسه».

وردًا على سؤال حول اللاعبين الذي تمنى انضمامهم للأهلي من الأندية المنافسة، قال: «لن اذكر أسماء، لكن كان هناك لاعب في الإسماعيلي وأخر في بورسعيد، ولو انضم هذا الثنائي لأضاف الكثير للأهلي في هذا التوقيت».

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وفيما يتعلق بالفوز على ما سمى بفريق الأحلام في الزمالك، فقد قال: «كل ما استطيع أن اتذكره هو أن الأهلي لم يكن في الصدارة لكن تكلمنا عن أهمية اللقاء وفزنا 3-1، وحضور الجماهير الكبير في اللقاء كان له دور كبير في تحقيق الفوز».

واختتم بذكر الأندية التي كان يخشى مواجهتها في مصر: «يمكن ان أقول بأن هناك مباراتين لهما الكثير من المشاعر أمام المصري والإسماعيلي بسبب الجماهير المؤثرة للفريقين في المباراة عندما تلعب خارج الأرض».