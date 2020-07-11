شكرا لقرائتكم آخر كلام.. الزمالك يواجه سموحة 19 يوليو ودياً فى معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، عن تحديد الخامسة من مساء يوم 19 يوليو الجارى، موعدا لمواجهة سموحة الودية، التى ستجمع الفريقان على ملعب فندق إقامة الزمالك فى الإسكندرية وتحديدا فى مدينة برج العرب، حيث يقيم الفريق معسكره حاليا استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.

وكان الموقع الرسمى لنادى الزمالك قد نشر خوض الفريق مباراة ودية مع سموحة يوم الخميس المقبل مع تأكيدات الفريق السكندرى بأن المباراة ستقام يوم 19 يوليو الجارى وليس يوم الخميس المقبل وبالعودة لسؤال إدارة الكرة بنادى الزمالك تم الإيضاح أن المباراة تم تحديد لها يوم 19 يوليو الحالى لاستضافتها بشكل نهائى.

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وصرف مسئولو الزمالك، راتب شهر للاعبى الفريق على هامش تحفيز اللاعبين من أجل الاستعداد بقوة لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد تنازل اللاعبين على راتب شهرين من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى الماضية التى جاءت بسبب جائحة كورونا، حيث استأنف الفريق الأبيض تدريباته خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك انضمام الثنائى حازم إمام وفرجاني ساسي، لاعبى الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية، وخاض الزمالك مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين إتباعًا للاجراءات الوقائية.

فيما يجرى مسئولو الزمالك محاولات من أجل استقدام الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الخضوع لمسحات كورونا والانتظام فى استعدادات الفريق الجارية التى تأتى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية، وتأتى تحركات الزمالك بعد تصريحات سعيد أمزازى، الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، بأنه سيتم السماح للمواطنين العالقين فى المغرب والراغبين فى العودة لبدان إقامتهم، المغادرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استمرار الثنائى فى الفترة الماضية بالمغرب نظراً لتعليق رحلات الطيران بين البلدين بسبب جائحة كورونا، لذلك سيبدأ الزمالك التجهيز لإجراءات عودتهم إلى القاهرة خلال الفترة الحالية.

ويتواجد الزمالك حالياً فى معسكر بمدينة برج العرب حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية، وجاءت بداية التدريبات أمس الجمعة حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا وجاء التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.