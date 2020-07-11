شكرا لقرائتكم كواليس ظهور فايلر الأولى في تدريبات الأهلي "اجتماع.. تعليمات.. متابعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاود رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للظهور من جديد في التدريبات الجماعية وسط أجواء حماسية للغاية من كافة اللاعبين للدخول في بؤرة اهتماماته.

عقد السويسري رينيه فايلر، جلسة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق، وذلك على هامش تدريبات الفريق.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقاد سيزا تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، التي تواجد فيها فايلر في بلاده للاطمئنان على أسرته، قبل العودة مؤخرًا وقيادته تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم 3 مهام قام بها المدير الفني السويسري منذ عودته للقاهرة في الظهور الأول اليوم بأرضية ملعب التتش.

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واشتملت المهام الثلاثة على "اجتماع .. تعليمات .. متابعة" والتي تضمنت في البداية عقد جلسة خاصة مع اللاعبين قدم فيها الشكر على التزامهم بالتباعد الاجتماعي والالتزام الكامل بالتعليمات والتدريبات وفقاً للتقرير الذي حصل عليه من المدرب العام ديفيد سيزا

كما قام فايلر بمنح بعض التعليمات للجهاز الفني المساعد بشأن الحالة البدنية لبعض اللاعبين ومشاهدته لزيادة وزن عدد من نجوم الفريق والتي طالب فيها بوضع برنامج غذائي كامل لهم في الأيام القليلة الماضية.

وحرص رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التواجد بمحيط التدريبات لمتابعة أداء بعض اللاعبين خاصة نجوم الخط الأمامي من المهاجمين وصانعي اللعب بعد جاهزية الكثير منهم بالإضافة الى الاطمئنان على حالة المصابين.



ظهور رينيه فايلر (2)



ظهور رينيه فايلر (3)