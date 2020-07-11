شكرا لقرائتكم مسعد عوض: أرفض اللعب في الزمالك حاليا وتفويتي للأهلى غير منطقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسعد عوض، حارس الأهلي السابق وأسوان الحالي أنه وقع للنادي الأهلي بطموحات وأمال كبيرة وكان يرفض دور الموظف إل اأن المدرب والظروف داخل الفريق فرضت عليه ذلك.

وقال حارس الأهلي السابق وأسوان الحالي في لقاء خاص , قناة on time sport 1 , انت لاعب والقرار في النهاية بيد المدرب وحصلت على الفرصة بعد سنة ونص او سنتين لحد ما لعبت ، وأتذكر أن الاهلى قام بتغير 12 لاعب دفعة واحدة في هذا التوقيت مما تسبب فى عدم للاستقرار مضيفا بدايتى مع الاهلى صاحبها إحلال وتجديد وعدم ثبات التشكيل أثر على فرصتي في اللعب.

ووصل الهدف الذى سكن مرماه وخطأه في مباراة القمة أمام الزمالك بتصوبية ايمن حفني بأنها خطأ وسوء التوفيق في نفس الوقت وراد حدوثه، مضيفا الزمالك فاوضني في فترة الأهلي وأرفض اللعب في الأبيض حاليا

واستكمل حديثه قائلا اتهامي بالتفويت أمام الأهلي غير صحيح وغير منطقي وهو سوء توفيق وسوء حظ ، نفسي أرجع الأهلي ومنتخب مصر وحلمي أسعي لتحقيقه وقولت لسيد عبد الحفيظ أثناء مغادرة الأهلي أنا هارجع تانى بس تقل جيبك

وواصل اختارت اللعب في نادى أسوان لأنه كان أحسن العروض والأنسب وهدفنا الحالي البقاء فى الدوري، كما لعبت أمام دى بروين وهاري كين وخدت أحسن لاعب في المباراة و ترشحت للانضمام لنابولي الإيطالي بعد بطولة أفريقيا للشباب

وتابع بدأت كمهاجم رغم أنى كل أملى أن العب حارس مرمي ، وأول مرة ألعب حارس مرمى كانت أمام الأهلي وعمري 10 سنوات وبدر رجب طلبني ووقعت استمارة للأحمر ، ولكن والدي كان خايف عليا من القاهرة واطمئن عليا لما روحت مع 7 من زمايلي الإسماعيلي ومن بعدها مضيت استمارة مع الإسماعيلي قبل ما أنزل الملعب.

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وواصل مسعود حديثه قائلا والدى يعمل نجار وكنت أساعده في الورشة حتى أثناء وجودي مع الأهلي أو المنتخب ، ولعبت درجة أولى مع الإسماعيلي وعمري 13 سنة ، وعن المنتخب قال إن ربيع ياسين طلبني عن طريق الفاكس لمنتخب الشباب وهو صاحب فضل كبير عليا، وكان يعوض عدم وجود المباريات الدولية بمواجهات مع فرق الدوري الممتاز ، وتم تجميع المنتخب قبل التصفيات ب5 سنوات معسكراتنا كانت مستمرة في مشروع الهدف رغم توقف النشاط اثناء الثورة وفى النهائي تفوقنا على غانا .

وتابع تصريحاته قائلا دموعي نزلت لما حققت حلم والدى باللعب لمنتخب مصر وقالي نفسي اشوفك زي الحضري ، ولم أتخيل استقبال الجماهير بعد الفوز ببطولة افريقيا للشباب ، مؤكدا ان رامي ربيعة صالح جمعة احمد رفعت كوكا ياسر إبراهيم ومحمود حمدي حارس المقاصة من أبرز اللاعبين في جيله وقتها .

واستكمل قائلا تم ترشيحي ورامي ربيعة وصالح جمعة وأحمد رفعت للانضمام الى نابولي الإيطالي وكان هناك عرض من ليرس البلجيكي ، وما أحزنى بعد التألق في أمم افريقيا للشباب شعرت بالتقدير من خارج الإسماعيلي واتخذت قرار الرحيل عن الدراويش بسبب تجاهل وتقصير بعض الأشخاص

وقال تمسكت أن استمر مع الإسماعيلي حتى النهاية رغم عرض من الأهلي وهناك اشخاص كان يهاجموني كثيرا في الإسماعيلي وانتظرت 3 ساعات في ميعاد مصيري مع المسئولين ولم يقابلني احد.