شكرا لقرائتكم زيدان يطالب لاعبي ريال مدريد بالحفاظ على "التركيز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد مساء الجمعة في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على التركيز في المباريات الثلاث المتبقية.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 80 نقطة ليقترب بشكل كبير من حسم اللقب الذي فقده الموسمين الماضيين، إذ يتفوق بفارق أربع نقاط أمام غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقب تحقيق ريال مدريد الانتصار الثامن على التوالي: نحن هنا في إطار محاولتنا للفوز باللقب. كل شيء جميل، لكننا ندرك الصعوبات المرافقة لهذه المسابقة. بقي أمامنا ثلاث مباريات ولا نعلم ما الذي قد يحدث.

وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع نادي ريال مدريد: لطالما قلت إن الدوري مسابقة شاقة ومعقدة وعلينا أن نقبل ذلك. ما زال أمامنا ثلاث مباريات نهائية وعلينا الاستراحة جيدا لأننا سنلعب مباراة جديدة يوم الاثنين المقبل أمام غرناطة، ولكن بعد تحقيق هذا الفوز سنستريح بشكل أفضل.