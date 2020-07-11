3 أهداف مهدرة في ملخص لمسات ’’صلاح‘‘ أمام بيرنلي.. والفرعون يخرج من الملعب غاضبا.. والجماهير تهاجمه (فيديو)

كتب: ضياء السقا

فشل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في التسجيل أمام بيرنلي، في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف الريدز أندي روبيرتسون من رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية من فابينيو، وتعادل جاي رودريجيز في الدقيقة 69 بعد تمريرة من جيمس تاركوفيسكي.

المباراة شهدت عدة فرص مهدرة، خاصة من محمد صلاح، حيث لمع خلالها نيك بوب حارس مرمى بيرنلي، الذي أنقذ مرماه أكثر من مرة.

3 فرص ضائعة من صلاح

وسدد صلاح تصويبة رائعة في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول لكن نيك بوب تصدى بشكل ولا أروع للكرة، وفي الدقيقة 32 وصلت الكرة إلى صلاح الذي انفرد تماما بالمرمى لكن مجددا وجد بوب الذي تألق وأبعدها.

وكاد ليفربول أن يسجل هدفا ثانيا مع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 51، حينما مرر صلاح الكرة إلى كورتيس جونز الذي دخل إلى منطقة الجزاء لكنه لم يسدد في المرمى ومرت الكرة يسار القائم بسلام.

وقبل نهاية المباراة بلحظات، وبالتحديد في الدقيقة 93، أرسل فيرجيل فان دايك تمريرة طولية وصلت إلى ترينت أرنولد الذي مررها إلى محمد صلاح الذي وجده نفسه أمام المرمى مباشرة وسدد كرة ضعيفة في المنتصف ليمسكها بوب.

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شاهد فرصة صلاح في الوقت الضائع

وسيطر الغضب على صلاح، عقب نهاية المباراة، إذ بدا مُستاءً أثناء خروجه من الملعب لعدم تمكنه من إحراز أي هدف خلال اللقاء، خاصة بعد إهداره الفرصة الأخيرة.

شاهد غضب صلاح

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 19 هدفًا، في المركز الثالث في سلم ترتيب هدافي الدوري، متأخرا بثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مُهاجم ليستر سيتي.

وفي سياق متصل، تعرض النجم المصري، لهجوم حاد من قبل جماهير الريدز، على موقع تويتر، بعد الفرص التي أضاعها الفرعون أمام بيرنلي.

شاهد ملخص لمسات صلاح والفرص المهدرة:

وبذلك رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 93 نقطة في الصدارة، فيما أصبح رصيد بيرنلي 50 نقطة في المركز التاسع.