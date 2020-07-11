الامارات | الفجيرة يتعاقد مع المدافع العراقي محمد مصطفى

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع المدافع العراقي محمد مصطفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، عبر الحساب الرسمي في "تويتر" عن التعاقد مع اللاعب العراقي محمد مصطفى (20سنة) كلاعب مقيم، بعقد يمتد لموسمين لتمثيل الفجيرة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، ويلعب محمد مصطفى في مركز الدفاع، وهو قادم من نادي دبا الحصن في صفقة مميزة لـ"الذئاب"، لما يتمتع به اللاعب من امكانات فنية مميزة، وكان احد افضل ثلاثة لاعبين مقيمين في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، فضلا عن قدرته على تسجيل الاهداف من الكرات العالية. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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