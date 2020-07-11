الامارات | الزمالك يتلقى صدمة جديدة من وزارة التموين.. الأهلي يمتلك حقوق نادي القرن

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى صدمة جديدة من وزارة التموين.. الأهلي يمتلك حقوق نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين صدمة جديدة لنادي الزمالك بشأن رغبة "الأبيض" في تسجيل العلامة التجارية باسم نادي القرن الحقيقي، بعدما أكد الجهاز أن الغريم التقليدي الأهلي يمتلك الحقوق الخاصة بالعلامة التجارية نادي القرن منذ 2007.



وأصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، اليوم السبت، بيانا رسميا، بشأن تسجيل العلامة التجارية الخاصة بكل من نادي الزمالك والأهلي، حسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم.



وذكر أن تسجيل وحماية العلامات التجارية يعد أحد أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تختص بتسجيل (العلامات التجارية، النماذج الصناعية، المؤشرات الجغرافية)، وفيما يخص تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالنوادي الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف المطلوب تسجيلها فيتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها.



وأضاف: "فى هذا الإطار، تقدم النادي الأهلي للرياضة البدنية بأول طلب تسجيل لشعار النادي عام 1999 عبارة عن (كلمتي النادي الأهلي يتوسطهم نسر) ولكن تم شطبها لعدم التجديد في المدة المحددة قانونا، وتقدم بعد ذلك بعدة طلبات أخرى لتسجيل نفس الشعار على فئات مختلفة.



وتابع: في عام 2007 تقدم بطلب تسجيل جديد لشعار النادي عبارة عن «الأهلي 1907 نادى القرن» مع رسم درع النادي الأهلي يتوسطه نسر، وذلك بعد حصوله رسميا على هذا اللقب في 2001 وتم قبول طلب التسجيل بعد استيفاء كافة الإجراءات المشار اليها وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

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