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الامارات | مفاجأة سارة للأهلي المصري قبل لقاء الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الوداد المغربي، الذي سيقابل الأهلي المصري في الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا عن خبر هام سيكون مفاجأة سارة لعشاق النادي الأهلي المصري عندما أعلن عن فسخ تعاقده مع أهم لاعبيه، المهاجم الاوغندي جويل مادوندوا، وهو ما أكده رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصري، لصحيفة "المنتخب" المغربية.

وكان اللاعب الأوغندي قد صرح من قبل في وسائل إعلام أوغندية أنه يتعرض لأزمات مع ناديه ولا يحصل على مستحقاته، وبعدها علق رئيس نادي الوداد سعيد الناصري، على تصرفات اللاعب ووصفه بانه يعاني نفسياً بسبب فقدان والدته

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ويلتقي فريق الأهلي المصري مع الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، في المباراة التي تحدد مكانها في الكاميرون بدون نظام الذهاب والإياب نظراً لتفشي فيروس .

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن المهاجم الاوغندي جويل مادوندو اتفق على الرحيل مقابل فسخ التعاقد بالتراضي والذي كان يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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