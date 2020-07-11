الامارات | مفاجأة سارة للأهلي المصري قبل لقاء الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة للأهلي المصري قبل لقاء الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الوداد المغربي، الذي سيقابل الأهلي المصري في الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا عن خبر هام سيكون مفاجأة سارة لعشاق النادي الأهلي المصري عندما أعلن عن فسخ تعاقده مع أهم لاعبيه، المهاجم الاوغندي جويل مادوندوا، وهو ما أكده رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصري، لصحيفة "المنتخب" المغربية.
وكان اللاعب الأوغندي قد صرح من قبل في وسائل إعلام أوغندية أنه يتعرض لأزمات مع ناديه ولا يحصل على مستحقاته، وبعدها علق رئيس نادي الوداد سعيد الناصري، على تصرفات اللاعب ووصفه بانه يعاني نفسياً بسبب فقدان والدته
ويلتقي فريق الأهلي المصري مع الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، في المباراة التي تحدد مكانها في الكاميرون بدون نظام الذهاب والإياب نظراً لتفشي فيروس كورونا.
وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن المهاجم الاوغندي جويل مادوندو اتفق على الرحيل مقابل فسخ التعاقد بالتراضي والذي كان يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.
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