شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سموحة وديًا استعدادًا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إن فريقه سيواجه سموحة وديا استعدادا لاستئناف الدوري. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات نقلها موقع الأهلي إن مواجهة سموحة الودية ستكون يوم 23 يوليو الجاري بملعب مختار التتش في مقر النادي في الجزيرة. وشدد عبد الحفيظ أيضا على أن الأهلي سيتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بملعب التتش قبل مواجهة سموحة. وذلك وفقا للبرتوكول الذي أعلنه اتحاد كرة القدم قبل خوض المباريات الودية والرسمية. وقاد ريني فايلر المدير الفني للأهلي مران فريقه الجماعي لأول مرة اليوم السبت، بعد عودته من سويسرا لقضاء فترة إجازة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 80,235

تعافي 23,274

وفيات 3,702

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