شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يواصل السقوط ويبتعد عن صدارة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط لاتسيو للمبارة الثالث على التوالي، وذلك بعدما خسر من ضيفة ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب أوليمبيكو، بالجولة 32 من الدوري الإيطالي.

تقدم الإسباني لويس ألبيرتو لـ لاتسيو في الدقيقة 33 من الشوط الأول قبل أن يتعادل جياكومو راسبادوري لـ ساسولو في الدقيقة 52، مسجلا في ظهوره الأول كأساسي مع الفريق..

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، خطف فرانشيسكو كابوتو نقاط المباراة وسجل هدف ساسولو الثاني، ليتجرع لاتسيو خسارته الثالثة على التوالي ويتوقف رصيده عند 68 نقطة في المركز الثاني.

فيما رفع ساسولو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.

بات لاتسيو مهددا بفقدان المركز الثاني، حال انتصار أتالانتا في مباراته هذه الجولة.

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