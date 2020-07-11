«فايلر» يقود مران الأهلي المسائي

شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يقود مران الأهلي المسائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقيادة تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
كان المدير الفني للفريق، قد عاد من بلاده سويسرا مساء الإثنين الماضي، وأجرى صباح الأربعاء، مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.
يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته مساء اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.
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