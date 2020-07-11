شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» و«جريزمان» يقودان هجوم برشلونة في مواجهة بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة بلد الوليد، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا». وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن. الدفاع: سيميدو- بيكيه- لانجليه- ألبا. الوسط: بوسكيتس- سيرجي روبيرتو- فيدال. الهجوم: ميسي- جريزمان- ريكي بويج. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 80,235

تعافي 23,274

وفيات 3,702

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