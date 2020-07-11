شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يطمئن على جاهزية لاعبي الإسماعيلي بتقسيمة.. ويلغي المران المسائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، الاكتفاء بالتقسمية الودية التي أقيمت صباح اليوم السبت، ومنح اللاعبين راحة من المران المسائى.

وأقيمت تقسيمة ودية صباح اليوم، بين لاعبى الفريق تم خوضها على ثلاثة أشواط على ملعب الإسماعيلية الرئيسى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفنى من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبيل استئناف المنافسات الرسمية.

سجل للفريق الأول كل من عبدالرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى، فيما أحرز للفريق الثانى عمر الوحش وحازم مرسى.

الفريق الأول ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، عماد حمدى، مدحت فقوسة، أحمد مدبولى، محمد صادق، عبدالرحمن مجدى، محمد حمدى زكى.

بينما جاء تشكيل الفريق الثانى: محمد مجدى حارس مرمى، إبراهيم أبواليزيد، محمد عمار، كماتشو، مصطفى فارس، محمد مخلوف، محمد بيومى، محمد الضرف، عمر الوحش، وجيه عبدالحكيم، حازم مرسى.

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