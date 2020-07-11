شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × بيرنلي: الضيوف يوقفون سلسلة الإنتصارات ويحرمون الريدز من رقم فريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ليفربول في فخ التعادل على ملعبه للمرة الأولى هذا الموسم، عندما تعادل بنتيجة 1-1 ضد بيرنلي في مباراة ضمن مباريات الجولة 35 من البريميرليج.

وحرم بيرنلي بطل البريميرليج من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في البريميرليج ورقم لم يتحقق في الدرجة الممتازة منذ 128 عامًا، عندما أوقف سلسلة انتصاراتهم في أنفيلد هذا الموسم عند 17، ليحرم الفريق من إمكانية تكرار رقم سندرلاند في عام 1892 عندما فاز الفريق بجميع المباريات التي لعبها على ملعبه في الدوري خلال الموسم.

وأصبح بيرنلي أول فريق يقتنص نقطة من ملعب أنفيلد منذ ليستر سيتي في يناير من عام 2019.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وتقدم بهدف عن طريق الظهير الأيسر أندرو روبرتسون الذي سجل هدفه الثاني هذا الموسم.

وسجل روبرتسون الهدف من ضربة رأسية، ليكون الهدف رقم 16 من الضربات الرأسية للريدز في الدوري هذا الموسم، وهو السجل الذي يعتبر الأكبر في البريميرليج هذا الموسم (إيفرتون في المركز الثاني برصيد 12 هدف من الضربات الرأسية).

وأصبح روبرتسون هو اللاعب الرابع عشر من ليفربول الذي يسجل هدفًا في الدوري على ملعب أنفيلد هذا الموسم، في سجل هو الأفضل للريدز في عهد البريميرليج منذ موسم 1992/1993 عندما سجل للفريق عدد أكبر من اللاعبين المختلفين على ملعبه خلال الموسم بالبريميرليج. (15).

وعدل بيرنلي النتيجة في الشوط الثاني عن طريق المهاجم الإنجليزي جاي رودريجيز الذي أصبح ثاني لاعب هذا الموسم يسجل في أنفيلد وأولد ترافورد (معقلي ليفربول ومانشستر يونايتد) بعد لويس دانك، مدافع برايتون.

وحاول ليفربول العودة في النتيجة بشتى الطرق، لكن دفاع بيرنلي حافظ على التعادل لتنتهي سلسلة الريدز القياسية التي شهدت تحقيقهم الفوز في 24 مباراة متتالية في الدوري على ملعب أنفيلد في سجل لم يحققه أي فريق أخر على ملعبه في الدرجات الممتازة الإنجليزية بمختلف مسمياتها.

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وتألق الحارس الإنجليزي نيك بوب الذي حرم صلاح ورفاقه من تسجيل الأهداف من خلال 8 تصديات أنقذ بها مرماه من استقبال هدف أخر.

وسدد ليفربول اليوم 23 تسديدة في أكبر عدد تسديدات للفريق في مباراة لم يفز بها بالبريميرليج منذ نفس العدد (23) في مباراة الفريق ضد إيفرتون في ديسمبر 2017.