شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون تبحث الاعتذار عن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" إنها حصلت على معلومات من مصادر داخل الاتحاد الإفريقي تؤكد عزم الكاميرون الاعتذار عن استضافة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقالت القناة أن المصادر أرجعت السبب إلى الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كوفيد 19 في الكاميرون.
وسبق وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية في شهر سبتمبر المقبل لكن دون تحديد البلد المستضيف للمباريات، مع التأكيد أن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة في البلد المنظم للنهائي.
"كاف" قال في وقت سابق الى أنه ينتظر موافقة الحكومة في دولة الكاميرون قبل الإعلان بشكل رسمي عن المواعيد النهائية لمباراتي نصف النهائي، بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي.
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