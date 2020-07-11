شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضغط على هيدرسفيلد الإنجليزى لتخفيض صفقة «صبحى » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، على سفر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى، خلال الساعات القليلة المقبلة، الى إنجلترا، للتفاوض مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، لتقليل مطالب النادى الإنجليزى المالية مقابل الاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً، بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء، حيث يطالب هيدرسفيلد بـ7 ملايين جنيه إسترلينى مقابل الاستغناء عن صبحى بينما عرض الأهلى 2 مليون ونصف المليون جنية إسترلينى وهو ما رفضة النادى الإنجليزى، مما دفع إدارة النادى لمطالبة توفيق بالسفر لإقناع هيدرسفيلد والتوصل لاتفاق على ضم اللاعب.

وكان الأهلى قد تعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.

من ناحية أخرى، عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مطولة مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعى الذى أقيم صباح أمس على ملعب التتش. وحرص فايلر، على متابعة مران الفريق من خارج الملعب، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها عقب وصوله من سويسرا، على أن يعود بعدها مباشرةً لقيادة المران.

وخاض الأهلى مرانا قويا استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا. وأدى محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، رباعى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس. وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران الفريق والذى اشتمل جانبا بدنيا، فيما ركز الجهاز الفنى على تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

فى سياق آخر، خضع السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق، للتحقيق من قبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للاستفسار عن حقيقة دخوله فى مشاجرة مع أحد الأشخاص، فضلا عن لعبه فى إحدى مباريات الكرة الخماسية بجوار مقر سكنه.

ونفى بادجى لمدير الكرة أن يكون قد تشاجر مع أحد، وإنما كان الأمر يتعلق بأحد أصدقائه، كما أنه نفى تماما مشاركته فى إحدى مباريات الكرة الخماسية. وتابع بادجى: «الصورة التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كانت خلال تدريباته برفقة عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب السابق، خلال فترة التوقف منذ فترة طويلة». وفى نهاية التحقيق اقتنع عبدالحفيظ بحديث بادجى، رافضا توقيع أى غرامات على السنغالى.

فى شأن مختلف، أكد هشام عبد ربه، المستشار القانونى للنادى، أن ما قامت به إدارة نادى الزمالك ليس تسجيلا، لكنه طلب تسجيل للحصول على العلامة التجارية، وهذا الأمر يتم بحثه فى غضون 10 أشهر وفقا للقانون. وأضاف: «حال اعترضت أى جهة على الطلب، وثبت وجود تشابه فى الاسم أو الشكل أو اللون أو أى من الأمور المراد تسجيل علامة تجارية بشأنها، يُرفض الطلب، وهذا ما سيقوم به الأهلى».

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وكشف عبد ربه أن هناك خطوات أخرى يستطيع الأهلى اللجوء لها لحفظ حقوقه فى لقب نادى القرن، مثل الاتحاد الإفريقى (كاف) والاتحاد الدولى (فيفا).