شكرا لقرائتكم طارق سليمان: إكرامي هرب من المنتخب في مباراة بوتسوانا والشناوي كررها مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً أن هناك حالات تمارض من جانب بعض الحراس في مسيرته الكروية طبيب السنوات الماضية.

قال طارق سليمان خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامية فرح علي أن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي هرب من مباراة مصر ضد بوتسوانا في عهد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب الوطني الأسبق مشدداً على انه أكد عدم حاجة اللاعب لراحة من المعسكر وأنه جاهز للمشاركة الا أنه أصر على قراره وبعدها بأربعة أيام فقط شارك مع النادي الأهلي وهو الأمر الذي يؤكد أن إصابته لم تكن حقيقية خاصة وأنه لا توجد إصابة بالغضروف كما أدعى البعض تنتهي في أيام قليلة.

أضاف طارق سليمان أن أحمد الشناوي هو الآخر هرب تمارض من أحد مباريات الزمالك خلال الفترة التي لعب فيها وكنت طبيباً للفريق وقتها مشيراً الى أنه حزين لتكرار بعض اللاعبين الغياب عن المباريات لمثل هذه الأسباب.

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وعن المدير الفني الأمريكي أكد طارق سليمان أن بوب برادلي حقق نتائج إيجابية مع منتخب مصر لكن ظروف نكسة كوماسي هدمت كل شيء لأنها لم تكن مباراة حقيقية للفراعنة وانما تعرضت لأجواء أخرى لا نعرف سببها، واستعاد الطبيب الشهير ذكريات العمل مع برادلي مؤكداً أنه رفض طلب احمد فتحي لاعب الأهلي حاليا وبيراميدز في الموسم المقبل والخاصة بالمشاركة تنفيذا لقرار التأهيل الموضوع من الجهاز الطبي وهو ما أغضب اللاعب وقتها.

وروى طارق سليمان أول مباراة مع الزمالك وكانت مع الترسانة سنة 1981 وصنعت وقتها هدف الفوز لفاروق جعفر بعدما شاركت بديلاً، مشيراً الى أنه صعد للفريق الأول في سن 19 سنة واكن يمني النفي بمواصلة التألق في الفريق لسنوات أخرى.