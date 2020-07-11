شكرا لقرائتكم حرس الحدود يقرر مواجهة الاتحاد السكندري وديا مرتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم مباراتان وديتان أمام الاتحاد السكندرى ضمن معسكر الفريق بمدينة الاسكندرية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر له 6 أغسطس المقبل والمقرر لهم يومين 23 و 29 من الشهر الجارى فى الوقت الذى يتواجد فيه حرس الحدود بمدينة الاسكندرية فى معسكر مغلق وذلك لتجنب الاختلاط عقب ظهور نتيجة العينة الثالثة و التى جاءت سلبية لجميع اللاعبين و يسعى الجهاز الفنى لزيادة كفاءة البدنية للاعبين قبل عودة النشاط الرياضى

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تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.