شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: الأهلي يواجه سموحة وديًّا 23 يوليو بالتتش استعدادا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تحدد يوم 23 يوليو الحالي موعدًا لخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، و أضاف عبد الحفيظ أنه تم الاتفاق على خوض مباراة سموحة الودية على ملعب التتش بالجزيرة.

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يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

وعقد سيد عبد الحفيظ، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة اطمئنان مدير الكرة على سير البرامج التأهيلية لكل من سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبي الفريق، اللذين قطعًا شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس وغضروف الركبة على الترتيب، كما اطمأن عبد الحفيظ على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، اللذين عادا بشكل تدريجي للمشاركة في تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية، واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما أجرى رينيه فايلر المدير الفني تقسيمة قوية بطول الملعب في المران وقام بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بطول الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.