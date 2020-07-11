شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر ضم 6 ناشئين للفريق الأول بمعسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، إنه تم بالفعل تصعيد 6 لاعبين من القطاع، من انضمامهم لمعسكر الفريق الكروى الأول المقام حاليًا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية، حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض التدريب على فترتين خلال المعسكر، وجاءت بداية التدريبات أمس الجمعة حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا وجاء التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

وأضاف طارق يحيى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن اللاعبون الستة يجرون حاليًا المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيرس كورونا، ومن المنتظر أن ينضموا للمعسكر غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير.

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وأوضح رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، أن مواليد ما بين 1999 وحتى 2001، وهم بيسو "ديفندر"، وياسين مرعى "مساك وباك ليفت" حسام عبد المجيد "مهاجم" وحسام أشرف " مهاجم" وأسامة فيصل مهاجم منتخب مصر، وسيف فاروق جعفر صانع ألعاب، وحاتم "باك ليفت".

ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر الخميس، بعدما غادرت النادى صباحا بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم يوم الخميس عقب عودة النشاط وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح الخميس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.