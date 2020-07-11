شكرا لقرائتكم هولمان يحكى عن أعظم موقف عاشه مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الألماني راينر هولمان المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إنه كان يتمنى ضم لاعبا من الإسماعيلي ولاعبا من المصري خلال فترة ولايته للفريق الأحمر، رافضا الكشف عن أسماءهما، وموضحا أن هذان اللاعبان كانا سيحدثان تطورا كبيرا للأهلي.

وأضاف هولمان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، اليوم الأحد، أن من المواقف التي لا ينساها هي مباراة حضرها 100 ألف متفرج على استاد القاهرة وكانت النتيجة تعادل إيجابي بهدف لكل فريق، ودفع بلاعب في الدقائق الأخيرة ليحرز هدف الفوز.

وتذكر المدرب الألماني، مباريات القمة وخاصة المباراة التي فاز بها على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، موضحا أن هذه المباراة كسبها ألأهلي بفضل الجماهير التي حرصت على التواجد والمؤازرة.

وثمن هولمان علاقته بصالح سليم والحرص على اختياره مديرا فنيا للأهلي، معتبرا أن هذه أعظم فتراته التدريبية على الاطلاق، ومؤكدا أن مواجهة الاسماعيلي والمصري كانت الأصعب على الأهلي خلال ولايته للفريق الأحمر.

فاز الأهلي تحت قيادة هولمان بالدوري موسمي 95-96 و96-97 ويذكر له مشجعو الشياطين الحمر تعويض فارق 13 نقطة كاملة عن الزمالك في عشر مباريات كان آخرها الفوز على "فريق الأحلام" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وبخلاف فوزه مع الأهلي بدرع الدوري مرتين، قاد هولمان الأهلي للفوز بكأس مصر موسم 95-96 بالفوز على المنصورة 3-1 في النهائي، بينما خسر البطولة موسم 96-97 بالهزيمة أمام الاسماعيلي في النهائي بهدف نظيف.

وحصل هولمان مع الأهلي على دوري أبطال العرب عام 96 بالفوز على الرجاء المغربي 3-1 في المباراة النهائية، إضافة إلى بطولة النخبة العربية في عام 1997 بعد الفوز على الرجاء المغربي أيضاً بهدفين نظيفين.

ولم يحقق هولمان أي انجاز إفريقي مع الأهلي بسبب عدم مشاركة النادي الأحمر في هذه الفترة في أي بطولة إفريقية بعدما وقع عليه الاتحاد الافريقي (كاف) عقوبة الإيقاف بسبب أحداث الشغب مباراة الأهلي مع الزمالك في السوبر الإفريقي عام 1993.

وشهد موسم 97-98 هروب هولمان من تدريب الأهلي، معللاً هروبه بالخوف على حياته من العمليات الارهابية التي كانت نشطت في مصر في تلك الفترة ضد السائحين الأجانب، ولكن التقارير أشارت إلى أن هذا لم يكن السبب الرئيسي وراء ذلك، مشددة على أن العرض المغري الذي تلقاه هولمان لتدريب الهلال السعودي هو الدافع الحقيقي وراء رحيله المفاجئ.

وخلال لقاء الأهلي المصري مع الهلال السعودي عام 98 في نهائي دورة "أبها" الودية بالسعودية، رفض الراحل صالح سليم مصافحة هولمان المدير الفني للهلال بسبب هروبه غير المبرر من النادي المصري.