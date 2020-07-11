شكرا لقرائتكم تسوبيل: انتقال التوأم للزمالك صفقات ذات حساسية تحدث في كل دول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف راينر تسوبيل، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن رغبة حسام وإبراهيم حسن كان سبب أزمته مع مجلس إدارة الأهلي ورحيله المفاجئ عن الفريق، رافضا الكشف عن مزيد من الكواليس".

ورفض تسوبيل في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، اليوم الأحد، الحكم على خطوة انتقال حسام وإبراهيم حسن للزمالك بالقرار الخاطئ، موضحا أن مثل هذه الانتقالات تحدث في كل دول العالم، حتى بين الأندية التي يوجد بين جماهيرها حساسية كبيرة وصراع تاريخي.

وعن علاقته برئيس الأهلي وقتها صالح سليم، قال تسوبيل، أن العلاقة كانت جيدة للغاية، وأن صالح سليم شخص رائع ذو مهنية لم يتدخل في أي قرار فني يخص الفريق وكان يترك له مسئولية القرارات الفنية كاملة.

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وقال راينر تسوبيل، أن الزمالك والإسماعيلي كانا أقوى فريقين واجهما عندما كنت مدربا للأهلي، مثمنا تحقيق 3 بطولات للدوري بشكل متتالي مع المارد الأحمر النادي الأهلي.

ويعد الألماني راينر تسوبيل من أفضل المدربين الأجانب الذى تناوبوا على تدريب النادي الأهلي أواخر الألفية الماضية، وتحديدا خلال الفترة من 98 إلى 2000 بعدما نجح فى تحقيق 5 ألقاب مع الفريق الأحمر كانت كفيلة بوضع اسمه كأحد أفضل المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب المارد الأحمر.

فتحت النجاحات التي قام بها تسوبيل فى الأهلي إلى خوضه أكثر من تجربة تدريبية بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها، حيث درب بعض الأندية الإماراتية والإيرانية ثم العودة من جديد لمصر والتى كانت آخر محطاته فيها تدريب فريق الجونة.