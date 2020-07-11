شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تدافع عن نجم الأهلي عمرو السولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافعت الإعلامية فرح علي مقدمة برنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية عن اللاعب الدولي المصري عمرو السولية نجم وسط فريق الأهلي بسبب التجاوزات التي طالته وابنته على مواقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد نشره صورا عبر حسابه الرسمي.

وقرر عمرو السولية مقاضاة أي فرد تجاوز في حق ابنته عبر السوشيال ميديا حيث كشف لاعب وسط النادي الأهلي، عند تعرض ابنته ليلى للتنمر من جانب بعض متابعيه على موقع تويتر، وذلك بعدما نشر لاعب القلعة الحمراء صوراً جمعته بابنته، وكتب السولية: ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! ايه اللي يخلي (بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة و يركز غير انه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده! دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا واهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم. اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل.

أضاف لاعب الأهلي: قررت اتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دي عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده.

وقالت فرح علي خلال مقدمة برنامجها: "ليست أخلاقنا كمصريين التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددة على أنه من غير المقبول أن يكون هناك تحرش بشكل مستمر عبر هذه المواقع ون أن يكون هناك تدخل.

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وأشادت فرح علي، بقرار لاعب الأهلي الخاص بمقاضاة كل من تجاوز ضد ابنته مثلما فعل الفنان شريف منير قبل سابق مضيفة أن الأمر لم يخرج عن السيطرة حتى نرضى بالأمر الواقع ولابد من تفعيل القانون ضد كل من تجاوز خاصة في ظل رغبة أكيدة من الدولة على مكافحة التحرش والتنمر.

وقالت المذيعة أن قناة الزمالك وكل زملائها يدعمون نجم الأهلي عمرو السولية للتأكيد على رفضهم النهائي لما تعرض له حاليا من تجاوزات لطفلة لما يتجاوز عمرها 3 سنوات ونصف.

واستنكرت الحملة الشرسة التي تعرض لها عمرو السولية وابنته ووصفت ما حدثت من تعليقات بالسخيفة وقالت: "هو وصل الأمر للتحرش ببنت 4 سنوات!!".