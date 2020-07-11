شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على التعاقد مع مدافع إنبي كريم فؤاد لخلافة أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على التعاقد مع المدافع الأيمن كريم فؤاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق لخلافة أحمد فتحي "جوكر المارد الأحمر" المنتقل حديثاً لفريق بيراميدز.

ونجح النادي الأهلي في الحصول على الموافقة المبدئية للتعاقد مع اللاعب الشاب والذي ينتظر أن يكون أحد ركائز المارد الأحمر بعد المفاضلة التي تمت خلال الفترة الماضية مع عدد من اللاعبين قبل أن يقرر المدير الفني البحث عن لاعب يكون مستقبل النادي في السنوات القليلة المقبلة.

وانتقل كريم فؤاد من نادي النجوم إلى إنبي في صفقة انتقال على سبيل الإعارة قبل أن يحسم الفريق البترولي انتقال اللاعب بشكل نهائي حيث يرى مسئولي النادي الأهلي أن اللاعب لديه من الإمكانات الفنية الكثير ليقدمه مع القلعة الحمراء وهو ما يجعله مؤهلاً للعب في المارد الأحمر بالإضافة الى أنه صغير السن لا يتجاوز 20 عاماً ومن ثم سيحتاج فترة للحصول على الخبرات مع محمد هاني لاعب الفريق الحالية لينهي النادي ملف الجانب الأيمن نهائياً.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي أن ناديه لا يتفاوض حاليًا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربي أو أفريقي. وأن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني والذي طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب وهذا ما حدث بالفعل. وقد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر.. وأشار توفيق إلى أن فايلر لم يطلب أي لاعب أفريقي أو عربي بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهر.. وبالتالي ما تردد بخصوص اللاعبين الأفارقة والعرب غير صحيح بالمرة.

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يملك الأهلي كتيبة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في البطولة الإفريقية يتقدمهم رمضان صبحي العائد من الإصابة والذي غاب عن المارد الأحمر في المباريات الأخيرة قبل توقف النشاط، كونه من أهم الأوراق الرابحة في صفوف الأهلي، ومعه النيجيري جونيور أجايي أحد الحلول التكتيكية أمام فايلر، والذي يستغله في الدفع به بأكثر من مركز سواء رأس الحربة أو الجناح أو صانع الألعاب.

ويأتي علي معلول أحد أهم الأوراق والذي يستغله فايلر في تشكيل جبهة قوية مع رمضان أو معلول، بخلاف عرضيته المتقنة، ومن ضمن الخيارات أيضا ثنائي الوسط المميز عمرو السولية وأليو ديانج القادرين على منح فريقهم الاستحواذ والتوفيق بين القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية.

ومن ضمن الحلول المطروحة أمام الأهلي وجود صاحب الخبرة وليد سليمان والقادر على منح الأفضلية لفريقه وكذلك محمود كهربا ومحمد مجدي أفشه حال كان الأخير في حالته الفنية العالية، ولا يغفل دور محمد الشناوي أحد الحصون المنيعة في حراسة المرمى وأحد أهم الأوراق في صفوف فريقه.