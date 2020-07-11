التموين تُحرج مرتضى منصور: «الأهلي» صاحب «نادي القرن» منذ 2007

كتب: ضياء السقا

أعلنت الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن النادي الأهلي، حصل رسميا على تسجيل باسم "الأهلي 1907 نادي القرن" في عام 2007.

وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية، في بيان، السبت، أنه فى عام 2007 تقدم الأهلي بطلب تسجيل لشعار النادي عبارة عن " الأهلى 1907 نادى القرن" مع رسم درع النادى الأهلى يتوسطه نسر" كما هو موضوح بالصورة وذلك بعد حصوله رسميا على هذا اللقب فى 2001 وتم قبول طلب التسجيل بعد إستيفاء كافة الإجراءات المشار اليها وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وأشار الجهاز إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب تسجيل لشعار " نادى الزمالك – نادى القرن الحقيقي لكرة القدم " في الخامس من شهر يوليو 2020 برقم إيداع 415563 وسيتم فحص الطلب بعد إنقضاء مدة الستة أشهر وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وأكد الجهاز أنه يتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تختص بالتسجيل وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تتمثل فى قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية ، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار اليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصيين فنيين متخصصين.

وأضاف: "بعد ذلك يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة وفى حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ويتم البت فى التظلم – طبقا للقانون - بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى ، أما فى حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها فى الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه الى الإدارة متضمنا أسباب الإعتراض وذلك خلال 60 يوما من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها فى الإعتراض مسببا أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب".

ونوه الجهاز إلى أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية هي عشر سنوات وتمتد لمدة أو مدد أخرى بناءً على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.

تفاصيل الأزمة

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وظهر مرتضى، في مقطع فيديو نشره عبر قناته بيوتيوب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، قائلا إنه قدم طلبات رسمية إلى الجهات المعنية المختصة بأحقية نادي الزمالك في لقب نادي القرن، مُشيرًا إلى أنه سجَل شعار "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.

وقال منصور، وهو يمسك مستندًا قال إنه لوثيقة تسجيل شعار الزمالك، إنه أرسل إنذارًا إلى مجلس إدارة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، لإزالة لافتة "نادي القرن"، لأنها "ليست مسجلة" رسميًا، حسب قوله.

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واستند منصور في ذلك إلى أن الزمالك أصبح نادي القرن بموجب علامته المسجلة في وزارة التموين.

ووجه منصور خطابه إلى جماهير الزمالك، قائلا: "رئيس ناديكم أسد"، مؤكدا أن الخلاف بين الأهلي والزمالك ليس "معركة"، إلا أنه اُضطر إلى القيام بـ"مفاجأة الجميع"، حسب تعبيره، من خلال تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي".

كان منصور قد أثار جدلا من قبل بتصريحاته حول أحقية نادي الزمالك في نيل لقب "نادي القرن" بدلا من الأهلي، مستندا في ذلك على تحقيق الزمالك 9 بطولات، في حين أن الأهلي حصل على 7 فقط، متجاهلا نظام النقاط الذي يتبعه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي 27 مايو الماضي، أزال الزمالك لافتة علقها مسؤولو النادي، بعدما حذره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من "عقوبات مُغلظة" حال ظلت اللافتة على إحدى بوابات مقره بميت عقبة.

وحينها، كُتب على اللافتة أن الزمالك "نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

الكاف يعلق

من جانبه، أكد سامسون أدامو، مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن الكاف ليس لديه أى علاقة بإعلان نادى الزمالك عن تسجيل علامة نادى القرن بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر.

وقال أدامو فى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع": "هذا أمر لا يمكننى التعليق عليه إلا فى حال تلقى شكوى وعرضها على الشؤون القانونية، ونحن لا تربطنا أى علاقة بوزارة التموين ونتعامل مع الجهات الرياضية فى مصر."

واختتم مسؤول الكاف تصريحاته قائلا، "الاتحاد الأفريقى أعلن تتويج النادى الأهلى بجائزة نادى القرن وهذا الملف أغلق منذ تسليم الجائزة فى 2001."

سخرية مواقع التواصل

وسادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رئيس الزمالك تسجيل علامة نادى القرن بوزارة التموين.

وتصدر هاشتاج "#نادي_التموين_الحقيقي"، تريند موقع التغريدات المصغرة، تويتر، للسخرية من تصريحات رئيس النادي الأبيض.