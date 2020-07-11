بعد التحرش بابنته صاحبة الـ3 سنوات.. إجراء جديد من عمرو السولية

كتب: ضياء السقا

أكد عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، أنه أغلق التعليقات على صورته مع ابنته، التى تعرضت لبعض التعليقات المسيئة، مؤكدًا أن يسير فى الإجراءات القانونية، مشددًا على أنه سوف يحمى بناته بطريقته، مقدمًا الشكر لكل من سانده.

وقال السولية، عبر حسابه بإنستجرام: "أنا قفلت الكومنتات وهمشى فى الإجراءات القانونية، وبشكر كل الناس اللى ساندت الموقف وأى حد تطاول هياخد جزاءه وأنا مش منزل البوست عشان الشو، أنا هحمى بناتى بطريقتى وربنا يحفظ بناتنا جميعا".

وكان لاعب النادي الأهلي، قد أعرب عن استنكاره لردود فعل بعض المتابعين له، بعدما نشر مجموعة صور له مع ابنته على السوشيال ميديا.

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وقام السولية بنشر عدد من التعليقات "السخيفة والتحرش اللفظي"، حيث تضمنت عبارات يحاسب عليها قانون الجرائم الإلكترونية المصري.

وكتب السولية عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “ليلى بنتي عندها 3 سنين ونص لسه قالعة البامبرز من كام شهر الكلام ده بيتقال على طفلة!!، أيه اللي يخلى بني آدم خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟!، أيه المرض ده! دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل”.

وأضاف: “قررت اتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده”.