ليفربول يتعادل إيجابيا مع بيرنلي.. وصلاح يهدر 3 أهداف محققة (فيديو)

كتب: ضياء السقا
سقط ليفربول، في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مع ضيفه بيرنلي، على ملعب آنفيلد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدف الريدز أندي روبيرتسون من رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية من فابينيو، وتعادل جاي رودريجيز في الدقيقة 69 بعد تمريرة من جيمس تاركوفيسكي.
المباراة شهدت عدة فرص، خاصة من النجم المصري محمد صلاح، حيث لمع خلالها نيك بوب حارس مرمى بيرنلي، الذي أنقذ مرماه أكثر من مرة.
وسدد صلاح تصويبة رائعة في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول لكن نيك بوب تصدى بشكل ولا أروع للكرة، وفي الدقيقة 32 وصلت الكرة إلى صلاح الذي انفرد تماما بالمرمى لكن مجددا وجد بوب الذي تألق وأبعدها.
وكاد ليفربول أن يسجل هدفا ثانيا مع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 51، حينما مرر صلاح الكرة إلى كورتيس جونز الذي دخل إلى منطقة الجزاء لكنه لم يسدد في المرمى ومرت الكرة يسار القائم بسلام.
وقبل نهاية المباراة بلحظات، أرسل فيرجيل فان دايك تمريرة طولية وصلت إلى ترينت أرنولد الذي مررها إلى محمد صلاح الذي وجده نفسه أمام المرمى مباشرة وسدد كرة ضعيفة في المنتصف ليمسكها بوب.
وبذلك رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 93 نقطة في الصدارة، فيما أصبح رصيد بيرنلي 50 نقطة في المركز التاسع.
شاهد أهداف المباراة
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