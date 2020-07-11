بالفيديو.. فرص مهدرة وورد فعل كلوب.. ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:
لعب المصري محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي أمام بيرنلي في الجولة الـ35 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" وبالرغم من خطورته لكنه لم يمكن من تسجيل أهداف.
وهدد محمد صلاح مرمى بيرنلي في أكثر من مناسبة غير أن اللاعب المصري لم يتمكن من التسجيل بسبب عدم الدقة في إنهاء الهجمات تارة وبراعة حارس المرمى تارة أخرى.
وعجز محمد صلاح عن مواصلة تسجيل الأهداف ليستمر برصيد 19 هدفًا وما زال ينافس على لقب هداف بريميرليج مع بيير إيميريك أوباميانج (20 هدفًا)، وجيمي فاردي (22 هدفًا).
أبرز لقطات صلاح والملخص
فرصة هدف لمحمد صلاح أمام بيرنلي
صلاح يصنع فرصة هدف امام بيرنلي
صلاح يهدر فرصة امام بيرنلي ورد فعل كوب
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