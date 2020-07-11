الظهور الأول.. فايلر يقود تدريبات الأهلي.. و3 جلسات تنسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قاد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تدريبات الفريق الأحمر والذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة استعدادًا للتحديات المقبلة سواء كانت محلية أو قارية.

وكان السويسري فايلر عاد من بلاده يوم الإثنين الماضي، ليجري المسحة الطبية صباح الأربعاء الماضي والتي جاءت نتيجتها سلبية.

وشهد المران جلسة بين فايلر ومدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ، للحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بفترة الإعداد استعدادًا للمرحلة المقبلة، والتي تشهد استكمال منافسات دوري we المصري، بجانب خوض مباراة الوداد في إطار دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فايلر قام خلال المران بعقد محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، حيث شهدت المحاضرة أيضًا حديث فايلر مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.

وقام فايلر رينيه فايلر بعقد جلسة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق، وذلك على هامش تدريبات الفريق.

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وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقاد سيزا تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، التي تواجد فيها فايلر في بلاده للاطمئنان على أسرته، قبل العودة مؤخرًا وقيادته تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

مران الأهلي اليوم شهد جلسة ثنائية بين سيد عبد الحفيظ مع طبيب الفريق خالد محمود، حيث شهدت هذه الجلسة اطمئنان مدير الكرة على سير البرامج التأهيلية لكل من سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبي الفريق، اللذين قطعًا شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس وغضروف الركبة على الترتيب.

كما اطمأن عبد الحفيظ على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، اللذين عادا بشكل تدريجي للمشاركة في تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن الأهلي سيستأنف مسابقة دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل بمواجهة إنبي، بعد توقف دام لما يقرب من أربعة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).