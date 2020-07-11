هولمان: إدارة الأهلي الأكثر مهنية بين كل العرب.. ولم أخش إلا المصري والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح راينر هولمان، المدير الفني الأسبق للأهلي، بأن إدارة النادي كانت الأكثر مهنية بين كل الأندية العربية التي عمل معها، قائلًا أنه لم يخشَ سوى المصري والإسماعيلي خلال مبارياته مع الأندية المصرية.

وقال هولمان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "إذا كنت سأقارن الأهلي مع الأندية العربية التي توليت تدريبها، فقد كان في غاية المهنية والهدوء وهناك أندية أخرى لم تتحلى بالصبر وهذه المشكلة لم تكن موجودة في الأهلي."

وبدأت تجربة الأهلي مع الأندية العربية بالأهلي في 1995-1996 وانتهت بالزمالك في 2008، وفي المنتصف مر بتجارب عديدة أبرزها الهلال السعودي والنصر، والشباب.

وتابع المدرب الألماني المخضرم، متحدثًا عن أبرز أسماء اللاعبين الذي يتذكرهم: "رحلت عن مصر منذ أكثر من 20 سنة لكني مازلت أتذكر العديد من اللاعبين مثل أحمد شوبير، هادي خشبة، والتوأم، وعدد من اللاعبين المميزين."

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واختار أفضل اللاعبين اللذين عمل معهم قائلًا :"حسام وإبراهيم وأحمد شوبير وهادي خشبة بالنسبة لي أكثر من استمتعت بالعمل معهم، وكانوا يبذلون أقصى جهد داخل الملعب من أجل الفوز."

ونفى أن يكون هناك لاعب في الجيل الذي دربه في الأهلي كان مقصرًا في شيء، قائلًا: "لا يوجد أي لاعب من الفريق الذي توليت تدريبه في الأهلي استطيع أن أقول أن مقصر في حق نفسه."

وردًا على سؤال حول اللاعبين الذي تمنى انضمامهم للأهلي من الأندية المنافسة، قال: "لن اذكر أسماء، لكن كان هناك لاعب في الإسماعيلي وأخر في بورسعيد، ولو انضم هذا الثنائي لأطاف الكثير للأهلي في هذا التوقيت."

وفيما يتعلق بالفوز على ما سمى بفريق الأحلام في الزمالك، فقد قال: "كل ما استطيع أن اتذكره هو أن الأهلي لم يكن في الصدارة لكن تكلمنا عن أهمية اللقاء وفزنا 3-1، وحضور الجماهير الكبير في اللقاء كان له دور كبير في تحقيق الفوز."

واختتم بذكر الأندية التي كان يخشى مواجهتها في مصر: "يمكن ان أقول بأن هناك مباراتين لهما الكثير من المشاعر أمام المصري والإسماعيلي بسبب الجماهير المؤثرة للفريقين في المباراة عندما تلعب خارج الأرض."