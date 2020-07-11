بيرنلي ينهي الرقم القياسي لليفربول في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أهدر ليفربول نقطتين في سباقه نحو اقتناص دوري الـ100 نقطة بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة (1-1) على ملعب آنفيلد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

تقدم ليفربول في النتيجة أولا عن طريق أندي روبيرتسون، قبل أن يتعادل جاي رودريجيز لبيرنلي في الشوط الثاني، ليصبح هذا التعثر هو الأول لفريق الألماني يورجن كلوب في معقله "آنفيلد" بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويرفع بطل بريميرليج رصيده إلى 93 نقطة.

ويمتلك ليفربول بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية لفريق على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز في 24 مباراة متتالية وتحديدا منذ 9 فبراير 2019 حتى الآن، قبل أن تتوقف تلك السلسلة القياسية اليوم السبت بالتعادل أمام بيرنلي.

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وحقق ليفربول خلال تلك الفترة التي استمرت 512 يوما، منذ 9 فبراير 2019 (بالفوز 3-0 أمام بورنموث) حتى 5 يوليو 2020 (بالفوز 2-0 أمام أستون فيلا) 24 انتصارا في 24 مباراة لعبها في آنفيلد، ونجح في تسجيل 70 مباراة بينما استقبلت شباكه 16 هدفا فقط.

وكان آخر تعثر لليفربول على ملعبه يعود إلى يوم 30 يناير 2019، حين تعادل مع ليستر سيتي بنتيجة (1-1) بالأسبوع الـ24 من نسخة الموسم الماضي 2018-19، وهي المباراة التي قلّصت من حظوظ الفريق في اقتناص اللقب الذي حسمه مانشستر سيتي في النهاية.

وحقق ليفربول الانتصار في أول 17 مباراة لعبها على ملعبه حتى الآن هذا الموسم، وكان يحتاج إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين باستاد آنفيلد أمام بيرنلي وتشيلسي)، ليصبح أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ينتصر في مبارياته الـ19 بملعبه في موسم واحد.

يُذكر أن الرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات لفريق على ملعبه بموسم واحد مسجل باسم كل من تشيلسي 2005-06، مانشستر يونايتد 2010-11 ومانشستر سيتي 2011-12، وهو 18 انتصارا من 19 مباراة، إذ حصد كل منهم 55 نقطة على ملعبهم في بريميرليج.