تقرير.. هل تصبح الجولة 35 الفرصة الأخيرة لرفاق تريزيجيه في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

مواجهتان فارقتان في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز، افتتحت بهما الجولة الخامسة والثلاثين من عمر المسابقة، وزادت نتيجتاهما من تعقيد موقف أستون فيلا، أحد أبرز الفرق التي تعاني في مؤخرة جدول الترتيب.

واكتسح ويست هام مضيفه نورويتش سيتي برباعية نظيفة، سجلها مايكل أنتونيو "سوبر هاتريك" ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، في المركز السادس عشر، ويعلن رسميًا عن هبوط نورويتش سيتي متذيل جدول الترتيب، بعد موسم واحد قضاه في أضواء بريميرليج.

ويمتلك نورويتش سيتي 21 نقطة، ولم يحقق أي نقطة منذ العودة من التوقف الذي سببه تفشي فيروس كورونا المستجد، وحسم فوز واتفورد على ضيفه نيوكاسل هبوطه، حيث ابتعد صاحب أقرب المراكز التي تضمن النجاة بفارق 13 نقطة عن نورويتش سيتي، قبل ثلاث جولات من نهاية عمر المسابقة.

وخطا واتفورد بدوره خطوة هامة للغاية نحو النجاة، بالفوز على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، ليتساوى مع ويست هام في رصيد النقاط، ويبتعد بفارق ست نقاط أمام بورنموث صاحب المركز الثامن عشر، أول المراكز المؤدية للهبوط، وسبع نقاط أمام أستون فيلا صاحب المركز السابع عشر.

ويستضيف أستون فيلا نظيره كريستال بالاس، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين، في مباراة قد تمثل الفرصة الأخيرة "نظريًا" للفريق الذي خاض الموسم بطموحات كبيرة للغاية، لكن النتائج جاءت على خلاف تلك الطموحات.

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أنفق أستون فيلا ما يزيد عن 140 مليون جنيه إسترليني في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الأخيرتين، وتعاقد مع العديد من النجوم أبرزهم ويسلي، تيرون مينجز، توم هيتون ومحمود حسن "تريزيجيه"، لكن مستويات الفريق ظلت متذبذبة على مدار الموسم.

ويلعب الظهير المصري أحمد المحمدي إلى جانب مواطنه "تريزيجيه" كما امتلك رجل الأعمال المصري نصيف ساويرس مع شريكه الأمريكي ويس إيدينز النادي الإنجليزي العريق، وهو ما ضمن "الميركاتو" المميز قبل انطلاق الموسم.

وفي حالة عدم نجاح أستون فيلا في تحقيق الفوز على كريستال، سيبتعد أستون فيلا بفارق ست نقاط على الأقل خلف أقرب المراكز التي تضمن النجاة، وهو ما يصعب بشدة مهمة بقائه في أضواء بريميرليج.

وعقب مواجهة كريستال بالاس، ستكون أمام أستون فيلا مهمة صعبة للغاية، حيث يخرج لمواجهة إيفرتون، قبل استقبال أرسنال، ثم اختتام الموسم بالخروج لمواجهة ويست هام.

على جانب آخر سيلتقي ويست هام مع واتفورد قبل أن يواجه ويست هام نظيريه مانشستر يونايتد وأستون فيلا، بينما يواجه واتفورد كل من مانشستر سيتي وأرسنال، وهو ما يعني أن الفريقين استغلا فرصة مثالية للابتعاد عن الدائرة الحمراء.

بدوره سيلعب بورنموث أمام ليستر سيتي في الجولة الخامسة والثلاثين، ثم يخرج لمواجهة مانشستر سيتي، قبل مواجهة ساوثامبتون وإيفرتون.