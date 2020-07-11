الأهلي: لا نفاوض أي لاعب من خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات مع لاعبين أجانب "عرب أو أفارقة" خلال المرحلة الحالية.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى سفر أمير توفيق خارج مصر من أجل اتمام صفقة جديدة، لكن مسؤول الأهلي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تفيد بأنه في الساحل الشمالي.
وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي " الأهلي لا يتفاوض حاليًا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربي أو أفريقي. وأن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني".
وتابع "الجهاز الفني بالأهلي طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر وهو ما حدث بالفعل".
وأضاف "قد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر"
واختتم " فايلر لم يطلب أي لاعب أفريقي أو عربي بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهر، وبالتالي ما تردد بخصوص اللاعبين الأفارقة والعرب غير صحيح بالمرة".
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