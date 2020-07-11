اقتراح بعودة الجماهير للملاعب السعودية مع استئناف الدوري

تدرس وزارة الرياضة السعودية، اقتراحًا بعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات عند استئناف فعاليات أنشطة كرة القدم بالمملكة في الرابع من أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي لتداعيات فيروس

وأشارت تقارير سعودية، أن اقتراح وزارة الرياضة سيتم بالتنسيق مع الجهات الصحية هناك لوضع بروتوكول خاصًا بعودة الجماهير محددًا به الإجراءات الوقائية التي سيتم إتباعها، على أن تقتصر نسبة الحضور على نسبة 20% من السعة الاستيعابية للملاعب التي تستضيف المباريات.

ويتصدر فريق الهلال منافسات الدوري السعودي قبل فترة التوقف برصيد 51 نقطة، يليه النصر ثانيًا برصيد 45 نقطة، والوحدة ثالثًا بـ 39 نقطة. فيروس كورونا وأشارت تقارير سعودية، أن اقتراح وزارة الرياضة سيتم بالتنسيق مع الجهات الصحية هناك لوضع بروتوكول خاصًا بعودة الجماهير محددًا به الإجراءات الوقائية التي سيتم إتباعها، على أن تقتصر نسبة الحضور على نسبة 20% من السعة الاستيعابية للملاعب التي تستضيف المباريات.ويتصدر فريق الهلال منافسات الدوري السعودي قبل فترة التوقف برصيد 51 نقطة، يليه النصر ثانيًا برصيد 45 نقطة، والوحدة ثالثًا بـ 39 نقطة.

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