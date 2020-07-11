الاتحاد الإماراتي يُقر عقوبات مشددة على الأندية المخالفة للإجراءات الوقائية

أقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عدداً من العقوبات المشددة على الأندية، المخالفة لإجراءات الوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، عند العودة للتدريبات.
وألزم الاتحاد الأندية بسداد غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى 100 ألف
وشدد الاتحاد على ضرورة إجراء فحوصات كورونا بشكل دوري علىكافة أفراد النادي، إضافة إلى وجود شخص مخصص فقط لمتابعة الإجراءات الوقائية وتدوين أية ملحوظات حال المخالفة.
وحذر الاتحاد من عقوبات شديدة، عند ثبوت تعمد إخفاء أي من الأندية لحالات إصابة بكورونا بين صفوفه، قد تصل إلى الحرمان من التدريبات التحضيرية لفعاليات الموسم الجديد.
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