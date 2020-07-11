بينكل يقود تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي

قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبين مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
وعاد بينكيل رفقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، لقيادة تدريبات الفريق اليوم، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الثنائي، وتواجدا على أثرها في سويسرا للاطمئنان علىأسرتيهما.
يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة. ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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