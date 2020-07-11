سيزا يقدم تقريراً عن لاعبي الأهلي لفايلر

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق، وذلك على هامش تدريبات الفريق. على هامش تدريبات الفريق. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة. المقبلة. وقاد سيزا تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، التي تواجد فيها فايلر في بلاده للاطمئنان على أسرته، قبل العودة مؤخرًا وقيادته تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

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