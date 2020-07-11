تفاصيل محاضرة فايلر للاعبي الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت محاضرة فايلر مع اللاعبين في أول مران يقوده السويسري بعد العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها الفترة الماضية، وعاد خلالها إلى بلاده للاطمئنان على أسرته.

شهدت المحاضرة أيضًا حديث فايلر مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم، الذي يأتي استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.