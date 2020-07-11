عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة سريعة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريقمساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بفترة إعدادالفريق للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجتمع مع عبدالحفيظ على هامش مران الأهلي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.