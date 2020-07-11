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فايلر يجتمع مع عبدالحفيظ على هامش مران الأهلي اليوم

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عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة سريعة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق

مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بفترة إعداد

الفريق للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

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