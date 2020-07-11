الوداد يُنهي تعاقده مع الأوغندي جويل مادوندو

لبى نادي الوداد، رغبة مهاجمه الأوغندي جويل مادوندو، وقرر إنهاء تعاقده مع اللاعب بالتراضي.
وقال موقع ” le360″ المغربي أن رئيس الوداد سعيد الناصري، وافق على طلب مهاجم الفريق الاوغندي جويل مادوندو، الذي طلب فك الارتباط بشكل ودي.
وانضم مهاجم منتخب اوغندا جويل مادوندو، إلى صفوف الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادما من جينجا الاوغندي، في عقد مدته 3 سنوات ونصف.
ولم يقدم مادوندو مستويات طيبة، منذ انضمامه إلى الوداد، وفشل في كسب ثقة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ليطلب الرحيل عن الفريق بشكل ودي.
ويستعد الوداد لمواجهة الاهلي، في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، الذي من مباراة واحدة، ولم يتحدد الملعب الذي يستضيفها من قبل “الكاف” حتى الآن.
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