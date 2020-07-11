أمرابط يتحدث عن مستقبله مع النصر، ويؤكد: سأعود إلى أوروبا بشرط!

يُعتبر المغربي نور الدين أمرابط من أهم اللاعبين في تشكيلة نادي النصر، وكان للاعب دورًا هامًا في الحصول على بطولة الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، ولا غنى عنه في تشكيلة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وتحدث أمرابط عن مستقبله مع نادي النصر، في ظل تبقي عام واحد على نهاية عقده، وكشف عن إمكانية عودته للعب في أوروبا، في حالة عدم تجديد العقد مع فارس نجد.

أمرابط سعيد في النصر

وأعرب النجم المغربي في تصريحات لموقع “فيورنتينا آي تي” الإيطالي عن سعادته الغامرة باللعب مع النصر، مؤكدًا أنه يشعر بحب الناس له، والراحة التامة في السعودية بين زملائه.

وأشدد على وجود إمكانية كبيرة لتجديد عقده مع النصر، لمدة موسمين إضافيين، لافتًا إلى أنه في حال تعثرت المفاوضات مع العالمي لتجديد عقده، فإنه سيعود إلى أوروبا، ويفضل العودة إلى الدوري الإسباني.

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وتنتظر جماهير النصر جاهزية أمرابط لخوض مباراة الديربي أمام نادي الهلال يوم 5 أغسطس القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) وهي الأولى بعد استئناف النشاط الرياضي، الذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الهلال حاليا منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

أرقام أمرابط

ويُدافع الدولي المغربي عن قميص النصر منذ شهر يوليو 2018، عندما حضر من واتفورد الإنجليزي، وبلغت قيمة الصفقة 8.5 مليون يورو، ويحصل اللاعب صاحب الـ33 عامًا على راتب قدره 3 مليون يورو سنويا، وينتهي عقده مع الفريق الأصفر في يونيو 2021.

وخاض أمرابط حتى الآن مع النصر 58 مباراة، وهز شباك الخصوم 9 مرات، وتمكن من صناعة 19 هدف، وبلغت عدد دقائق اللعب 4834 دقيقة.

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