الاسماعيلي واسوان أول مباراة في مصر بعد ظهور “كورونا”

تعود الحياة إلى ملاعب كرة القدم المصرية، يوم الخميس المقبل، عندما تقام أول مباراة، منذ ظهور “فيروس كورونا“، وتوقف الدوري المصري منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وتقام مباراة الاسماعيلي ضد اسوان “الودية”، يوم الخميس القادم، على ملعب ستاد الاسماعيلية، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، في شهر اغسطس المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز، لتجهيز اللاعبين عن طريق مباراة اسوان الودية، كما يبحث عن فريق آخر لمواجهته في لقاء ودي ثاني قبل استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني الاسماعيلي بشدة في الدوري المصري هذا الموسم، حيث ظهر الفريق خلال مواجهات الدور الأول بشكل باهت، جعله يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة، جمعها من 18 مباراة.

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ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي، في لقاء الإياب لنصف نهائي البطولة العربية للأندية، بعد قرار الاتحاد العربي استئنافها، وانتهى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بفوز الدراويش بهدف دون رد.

ولا يعد موقف اسوان افضل حالًا من الاسماعيلي، بل بالعكسـ فريق جنوب الصعيد، يعاني من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الاولى “الممتاز ب”، بسبب ضعف الامكانيات والتي انعكست على نتائجه السيئة في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل اسوان الذي فقد مدربه مجدي عبد العاطي، بعد أن اعلن استقالته من تدريب الفريق، أثناء توقف الدوري المصري، المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، ولا يفصل بينه وبين صاحب المركز الأخير نادي مصر سوى 7 نقاط فقط.

يذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد اعلنت استئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 اغسطس المقبل، بعد أن توقفت المسابقة منذ الجولة الثامنة عشر في منتصف شهر مارس الماضي.

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